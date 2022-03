Jõhvi gümnaasiumi füüsikaõpetaja Riina Vaht annetas päev varem ukrainlastele ka raha. "Üks asi on raha, teine asi on ese, mis jõuabki inimeseni. Mõtlesime aidata natukene igatpidi."

Vaht soovis osta ka mähkmeid, mida Punane Rist väga ootab, aga riiulid olid peaaegu tühjad. "Paistab, et kõikidel oli sama mõte. Üksikuid mähkmepakke ei hakanud tooma."

Jõhvi gümnaasiumi füüsikaõpetaja Riina Vaht annetas ukrainlaste heaks nii raha kui ka hügieenitarbeid. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Kui abi kogumine Eestis algas, otsustas Vaht kohe, et annab oma panuse. "Kunagi ei tea, millal endal abi vaja läheb. Ukraina inimesed on praegu sunnitud kodust lahkuma ja meie võimuses on neid aidata."

Jõhvi gümnaasium avas kogumispunkti pühapäeval. "Kõige rohkem on toodud seepe, šampoone, dušigeele ja hambapastasid. Toovad nii eestlased kui ka venelased, nii kooliga seotud inimesed kui ka võõrad," rääkis gümnaasiumi administraator Margit Pahk.

Kohtla-Järvel juhib abistamist abiturient

Kohtla-Järve gümnaasiumis võetakse annetatud asju vastu alates laupäevast. Asjade kogumist koordineerib abiturient Irina Vladimirova. "Kooli direktor helistas mulle reede õhtul kella kümne ajal ja küsis, kas ma olen nõus sellega tegelema − olen olnud tihti vabatahtlik erinevatel üritustel. Ütlesin: "Jah, ikka, teeme ära!""

Kuna soov oli kogumispunkt avada laupäeva hommikul kell üheksa, algasid ettevalmistused öösel. Vladimirova kutsus vabatahtlike ridadesse ka teisi õpilasi. "See oli minule päris suur üllatus, et kirjutasin reede õhtul kell 11 ja laupäeva hommikul oli meid kohal umbes kümme," rääkis ta.

Seda hoolimata tõsiasjast, et praegu on koolivaheaeg ja õpilased võiksid hommikuti kauem põõnata. "Kui on vaja inimesi aidata, siis mul pole kaotatud unetundidest kahju − ma saan puhata teisel ajal. Praegu on see olukord, kus kõik, kes on valmis aitama, peavad seda tegema," kinnitas Vladimirova.

Annetajad on tema sõnul üldjuhul teadlikud, mida tuua. Mõned on siiski annetanud ka riideid, kuigi neid praegu ei koguta. Ühe kasti peale on näiteks kirjutatud "Peoriided".

Kõige rohkem käis inimesi laupäeval. Päeva kokkuvõtteks sai kirja panna 13 pakki mähkmeid, 129 seepi, 102 pakki hügieenitarbeid, 231 hambaharja, 75 tuubi hambapastat, 67 šampooni, 19 tekki ja 17 patja.

"Asjade kogumine lõpeb reedel, aga tegutseme kindlasti edasi. Meil on loodud vabatahtlike rühm, kuhu kuuluvad õpetajad, kooli töötajad ja õpilased. Kogume infot inimeste kohta, kes elavad Ukrainas ja tahavad tulla Eestisse," rääkis Vladimirova.

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur ütles, et kool on valmis andma abivajajate käsutusse kaks õpetajate korterit, mis on praegu vabad. "Sain just kooskõlastuse oma koolipidajalt (haridus- ja teadusministeeriumilt − toim.)."