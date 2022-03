Riik hüvitab omavalitsustele Ukraina sõjapõgenike vastuvõtu kulud

Rahandusministeeriumi palvel on linnad ja vallad pidanud põgenikega seotud kulude kohta eraldi arvestust, mille alusel hüvitatakse aprilli lõpuni tehtud ja tehtavad kulud.

"Meie omavalitsused on võtnud tubli initsiatiivi põgenikele esmatasandi abi korraldamiseks ja nende majutamiseks. Ent paljudel juhtudel ei ole näiteks majutuskohtadel lepingut sotsiaalkindlustusametiga, mis tähendab, et need kulud tuleb katta eraldi, samuti vajavad põgenikud muud vältimatut abi," ütles kulude hüvitamise ettepaneku esitanud riigihalduse minister Jaak Aab.