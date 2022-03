Venemaalt lähtuvad ohud on tõstnud Narva-Jõesuu muuli rajamise olulisust

Narva-Jõesuu on uue muuli ehitamise projekti aktiivselt edendanud juba mitu aastat. Nüüd, mil Venemaa poolt tulenevad ohud − näiteks pagulaste näol − on muutunud reaalseks, on hakanud piirijõe suudme madalaks jäämisele senisest suuremat tähelepanu pöörama ka riik.