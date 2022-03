Minister Jaak Aab lubas Narva-Jõesuu muuli ehitusele õla alla panna

"Siiani on Narva-Jõesuu linn investeeringutega üsna ilusti hakkama saanud," loetles linnapea Maksim Iljin viimase nelja aasta jooksul valminud objekte. Kergliiklustee Narva ja Narva-Jõesuu vahel, linnasisesed kergliiklusteed, uuendatud tänavavalgustus, sadama ehitus, uus administratiivhoone koos kaupluse ja tervisekeskusega.

Uus muul on aga linnale üksinda liiga suur suutäis. 450 meetri pikkune muul läheks maksma seitse miljonit eurot, see on kolmveerand linna aastaeelarvest.