Kohtla-Järve jagab nutikate ideede elluviimiseks 30 000 eurot

Konkursi Ida-Virumaa kuraatori Olga Kurdovskaja sõnul on nutikate lahenduste eesmärk muuta linnakeskkond mugavamaks, keskkonnasõbralikumaks ja turvalisemaks.

Konkursile laekunud ideede seas leidub näiteks uuenduslikke lahendusi prügi sortimiseks, pakiautomaatide paigaldamiseks kortermajade seintele ning mitmesuguseid lahendusi päikesepaneelide ja elektrit tootvate katuste kasutamiseks linnaruumis. Üks konkursil osalev firma sooviks paigaldada Kohtla-Järve linna kaks mitmefunktsioonilist päikese- ja tuuleenergial töötavat tänavavalgustit koos laadijatega, mis võimaldavad päikeseenergiat salvestada ja öösel kasutada. Nutika liiklustaristu arendamise ja tootmisega tegelev ettevõte pakub Kohtla-Järvel testimiseks firma esitoodet, mille eesmärk on tõsta jalakäijate liiklusohutust ülekäiguradadel. Veel üks konkursil osalenud ettevõte loob üle-eestilist korduskasutatavate toidukarpide ja joogitopside ringlussüsteemi, et vähendada ühekorrapakenditest tekkivat prügi. Konkursile jõudnud lahenduste hulgas on ka alternatiiv tavapärasele MS Exceli programmile, mida paljud kohalikud omavalitsused kasutavad eelarve planeerimiseks.