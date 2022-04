Georgi lintide kasutajad on need politsei palvel kuulekalt eemaldanud

Ida prefektuuri tööpiirkonnas on alates Ukraina sõja algusest registreeritud 118 sümboolikaga seotud juhtumit, neist ligi pooled on olnud kodanike teavitused, kus on teatatud Georgi lintide eksponeerimisest või Z-sümboolikast avalikus ruumis, teatas prefektuur Põhjarannikule. Praeguseks on politsei alustanud 17 väärteomenetlust ja üht kriminaalmenetlust. Viimane on seotud möödunud nädalal, 23. aprillil Lüganuse kalmistul Teises maailmasõjas langenute mälestusmärgi kahjustamisega. Sellelt mälestusmärgilt saeti maha viisnurk ning politsei alustas menetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb surnu mälestuse teotamist, mille eest süüdimõistmisel karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega