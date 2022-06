Miks ajal, mil nafta hind langeb, kütusehinnad Eestis tõusevad?

Toornafta maailmaturu on tasemelt 122 USA dollarti barreli kohta 6 dollari võrra allapoole tulnud, kuid paraku ei müü teenindusjaamad toornaftat. Valmistoodete hind liigub vastavalt nõudlusele ning 1.juuni seisuga valmistoodangu hinnad langenud ei ole. Ainuüksi viimase kuuga on bensiini sisseostuhind kasvanud 39%, mistõttu on ka jaehinnad Eestis märkimisväärselt tõusnud.