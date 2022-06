Politsei toob pühade ajal teedele-tänavatele lisajõude

Ida prefektuuri liiklusgrupi välijuht Annika Elm märkis, et tänavu on jaanipühade ajal neli puhkepäeva, mis tähendab, et inimesed hakkavad liikuma maakodudesse, suvilatesse või peopaikadesse ilmselt juba kolmapäeva õhtul. "Arvestame, et inimesed sõidavad rohkem ringi, sest ka pikk koroonaaeg on inimesi kodudes kinni hoidnud," sõnas Elm, lisades, et liikumist on rohkem ka seetõttu, et omavalitsustes on jaanipeod eri päevadel. Lisaks lubavad sünoptikud nädala teiseks pooleks ka head suveilma.