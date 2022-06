VIDEO ja PILDIGALERII ⟩ Võidutuli läks sel aastal Ida-Virumaale laiali Kohtla-Järve vanalinnast

Enne seda sammusid Alutaguse malevlased, naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred, päästjad, politseinikud ning Ida-Viru koolide õpilased koos lippude ja orkestriga keskväljakul toimunud maakaitsepäeva rivistuselt kolonnis läbi linna.

Maakaitsepäeval kõnelenud kindralmajor Meelis Kiili meenutas, et Vabadussõjas vabastatud Eestimaale jäid maha vaenlaste poolt tekitatud purustused, mõrvatud õed-vennad, emad-isad, mehed ja naised.

"See on sõja koledus. See oli meie Vabadussõda. Täna käib vabadussõda Ukrainas. Ka seal me näeme purustatud linnu, Butša veretööd," ütles ta.

Kindralamajor kinnitas,et meie olema vabad ja me jääme vabaks. "Meie sõnum on see, et ei iial enam. Meid ei ole vaja tulla vabastama vabadusest. Meile pole vaja tuua kultuuri, mis ei ole meie kultuur. Meil on oma, aastatuhandete vältel väljakujunenud kultuur," ütles Meelis Kiili.