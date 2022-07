"Pean tunnistama, et selle otsuse jõustumise kuupäevast ma vaimustunud pole. 9. juulist on teenistused juhtideta. Selge on, et kõiki kohustusi ümber jagada ei õnnestu. Mulle ei meeldi, et osa töid jääb tegemata, ka need, mis on suure tähtsusega," ütles Nael, tuues näiteks lisaeelarve ja eelarvestrateegia koostamise, mis nüüd tähtajaks valmis ei saa.