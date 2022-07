KADRI PAAS ⟩ Kuidas saavutada kestvat koosmeelt?

Mis on moraal Eesti jaoks? Vaieldamatult on lõimumine kahepoolne kulgemine. Vastuvõtjate avatus ja suhtlemisvalmidus on seda suurem, mida rohkem tajutakse saabujaid n-ö omadena või tekib kogukonna müütilises mälus seos Eesti rahva Teise maailmasõja aegsete kannatustega.

Ukrainlaste ja Ukraina passiga venelastega on eestlastel ses mõttes lihtne harjuda, et tegemist on kristlastega. Kuigi oleme kesised kirikuskäijad, jagame siiski kaheldamatult ühist kristlikku kultuuriruumi. Viimase aastakümne peamine võõrtööjõud on Eestisse tulnud Ukrainast, kusjuures väga kohusetundlik ja kvalifitseeritud tööjõud. Elasime pool sajandit samas vägivaldses ja sõjakas riigis − sunniviisil ja vastumeelselt.

Eestlased on läbi aegade lävinud ukrainlastega. Eestis elas 2022. aasta alguses − enne sõja puhkemist − ligemale 16 000 Ukraina kodanikku. Kui võtta arvesse nii kodanikud kui need, kes on nimetanud oma sünniriigiks Ukraina, siis elab meie riigis ligemale 29 000 Ukraina päritolu inimest. Seega, sõjapõgenikke ei võtnud vastu mitte ainult kohalikud eestlased ja Kremli vaenulikust mõjutustegevusest "puhtad" venelased, vaid ka arvestatav hulk etnilisi eestistunud ukrainlasi.

Arvestades, et olukord oli kõigile − nii tulijatele kui vastuvõtjatele − uus ja ootamatu, võib mõningaid vastuolusid tekitada tunne, et põgenikke eelistatakse põliselanikele mõnede teenuste saamisel (sotsiaaltoetused, lasteaiakohad, arstiabi järjekorrad). Seda tunnet kütsid takka ka osa parlamenti kuuluvaid poliitikuid, kes levitavad Kremli vaenulikke narratiive ja sõnumeid.

Samuti tekitasid inforuumis vaenuliku fooni naistest ja lastest sõjapõgenike vastu eesti- ja venekeelsed isikud, kel pole vahet, kas jaurata COVIDi olematuse, vaktsiinide ohtlikkuse, Trumpi ülistamise või väljamõeldud Vene-Ukraina sõja teemal. Kuigi marginaalid, levitatakse nende emotsionaalseid postitusi tuhandete jagamiste abil. Paratamatult tekitab järjepidev valeinfo voog ja foon võõraste suhtes umbusku.