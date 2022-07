Mäetagusel laulab Liis Lemsalu, tehakse teatrit ja mustkunsti ning lendavad kirved ja nooled

Mäetaguse mõisapäev on üks Ida-Virumaa pikema traditsiooniga suvepidusid, mis sel laupäeval leiab aset juba 26. korda.

Alutaguse huvikeskuse juhi Kärolin Kivestu sõnul on mõisapäeva peamine mõte hoida traditsioone ja pakkuda ühel päeval mitmekesist programmi, kus saab nautida head seltskonda, sporti, muusikat, teatrit, käsitööd, mustkunsti ja paljut muud.

Tänavuse mõisapäeval pealkiri on laenatud Jaak Joala poolt tuntuks lauldud loost "Naerata nüüd jälle sa". Kivestu loodab, et mõisapäev on toredate kohtumiste paigaks ka sellel aastal ja toob kõigile külastajatele naeratuse näole.