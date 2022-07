Kohtla-Järve endine linnajuht nõuab volikogu liikmelt au teotamise eest kahjutasu

Ivanova umbusaldamine ei läinud volikogus napilt läbi, kuid see näitas selgelt, et senises Kohtla-Järvel võimul olevas Keskerakonna, Reformierakonna ja valimisliidu Progress võimuliidus on sügavad mõrad. Ivanova umbusaldusavaldusega ühinesid Reformierakonna ja Progressi ning isegi mõned Keskerakonna saadikud, kellega Ivanova oli ühes nimekirjas kandideerinud.

Moraalne kahju seisneb nõudekirja põhjal selles, et Ivanova on pidanud tundma avalikult, eelkõige Kohtla-Järve elanike ees, häbi ning on äärmiselt solvatud sellest, et Pahka nimetas teda alusetult ja põhjendamatult korrumpeerunud ametiisikuks. Ebaõiged faktiväited on põhjustanud talle ja tema lähedastele ebamugavustunnet avalikes kohtades viibides ning ka teiste inimestega suheldes, mis häirib oluliselt tema igapäevaelu. Tal on esinenud meeleolulangusi ja negatiivseid emotsioone ning tal on äärmiselt muserdav mõelda, et peab asuma end õigustama põhjendamatu väite tõttu. Sellega tegelemine on põhjustanud liigset stressi.