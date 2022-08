Haubitsamonumendi teisaldamisega seotud ekskavaatorile pandi öösel tuli otsa

Prokuratuuri teatel alustati kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb asja rikkumist või hävitamist. Prokuratuuri avalike suhete nõunik Ines Vapper ütles, et esialgsetel andmetel on põhjust kahtlustada, et tegemist võis olla süütamisega. Ühtegi kahtlusalust kolmapäeva lõunase seisuga veel polnud ja politsei uurijad tegelesid sündmuspaigal tõendite kogumisega.

Siseminister Lauri Läänemets ütles kolmapäeval Delfile, et ekskavaatori süütamine näitab, et monumentide teisaldamise protsess peab olema läbi mõeldud. "On oluliselt emotsionaalsemaid monumente, millega riik tegelema hakkab. Inimeste väärikus on oluline, kui tahame suuremaid julgeolekuprobleeme ära hoida," ütles minister.