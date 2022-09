Aet Kiisla on kolme päevaga jooksnud juba 275 km, jooks kestab kolm päeva veel

See on pisut pikem maa, kui Narvast mööda maanteed Valga kaudu Lätti. Neljapäeval Eesti aja järgi kell 13 startinud võistluse esimese 24 tunniga jättis Kiisla selja taha 100 kilomeetrit, teisel ööpäeval 85 ja kolmandal 90 kilomeetrit.

66 osaleja seas on Kiisla parajasti 37. kohal ja naiste arvestuses kaheksas. Jooksu liider ungarlane Gabor Rakonczay sai pühapäeva õhtul enne kella 20 täis 500 kilomeetrit. Vaid 24 kilomeetriga jäi sel ajal temast maha naiste parim Zsuzsanna Maraz, kes on samuti Ungarist. Võistlusel oselevad 21 riigi ultrajooksjad.

Kiisla om kolme päeva jooksul teinud vaid kolm pikemat neljatunnist puhkepausi. Suuremaid probleemidest on tal seni õnnestunud pääseda, kuid valu on hakanud tegema kand ja sellisel katsumusel tuleb paratamatult võidelda villidega.

"Kolm ööpäeva tehtud," kirjutas Kiisla pühapäeva pärastlõunal sotsiaalmeedias. "Täna hakkasin oma kõrvakuulmises kahtlema. Ei kuulnud oma samme. Aga keegi pole kuulnud ka golfipalli samme. Golfipall on minu uus arvamusliider. Keha saab ilmselt aru, mis talle hea on. Pidev nätaki vastu asfalti seda pole.

Üldarvestuses mu koht üha paraneb. Oma klassis mitte. Konkurendid on väga tugevad. Õnneks pole see minu jaoks oluline. Oluline on see, et olen terve ja saan liikuda," märkis ta.