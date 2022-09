Andke märku, kes väärivad sel aastal Ida-Virumaa ettevõtlusauhindu

Eelmisel aastal pälvis Ida-Viru aasta äriteo auhinna Ida-Virumaal tegevust alustanud tehnoloogiakool kood/Jõhvi, kes pälvis lisaks ka ettevõtjate sõbra auhinna. "Me ei saaks seda kooli teha ilma nii suure positiivse vastuvõtuta, mida me oleme saanud Ida-Virumaal. Meil on kindlasti veel väga-väga palju teha, et see suur tunnustus ära teenida, aga me oleme sinnapoole teel," ütles kooli juhtiv Karin Künnapas eelmise aasta detsembris maakonna ettevõtlusgalal suurel laval auhindu vastu võttes.