Ühisõppusel "Müür" harjutatakse tegutsemist massilise sisserände hädaolukorras

Korraldajate teatel on liiklus mõningatel maanteedel õppuste tõttu osaliselt piiratud. Õppuste kulminatsioon on laupäeval, 17. septembril.

Ida prefekti Tarvo Kruubi sõnul on tegemist pikalt planeeritud õppusega, mille korraldamist alustati juba eelmisel aastal.

"Eesti peab olema valmis samasuguseks massiliseks sisserändeks, nagu nägime Valgevene hübriidrünnaku ajal Leedu, Poola ja Läti vastu, seetõttu on oluline olemasolevaid plaane läbi harjutada. Olukordadeks, kus meie riigipiiri proovib ebaseaduslikult ületada korraga palju inimesi, on ette nähtud hädaolukorra lahendamise plaan ning massilise sisserände korral juhib seda politsei- ja piirivalveamet. Õppuse eesmärk on harjutada selle plaani rakendamist ja seeläbi olla uuteks võimalikeks kriisideks paremini valmis," sõnas Kruup.