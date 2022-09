Toila vald paneb talveks kõik rahvamajad kinni

Ainsana pole köetavat asenduspinda pakkuda Sakal, kus rahvamaja kütavad õhksoojuspump ja ahi. Eve Easti sõnul pole Saka rahvamajas ka ringe, mida järjepidevalt lahti hoida. Küll aga läheb kinni rahvamaja katuse all töötav raamatukogu. "Raamatukogus hoiame sees kuni 15 kraadi, et säilitada raamatuid. Rahvamaja teemaga tegeleme: kui on huvilisi, oleme selle valmis välja rentima."