Mees sattus talle näidustatud ravimi omamise eest kohtupinki

Narva piiripunktis on Fenazepami sissetoomisel ka varem inimesi kinni peetud ja kohtu alla antud. Viimase juhtumi puhul leidis riigikohus, et kuigi tablette toodi sisse rohkem, kui seadus lubab, polnud inimesel selles süüd.

Narva piiril ühelt mehelt leitud üleliigsed 10 ravimitabletti viisid ta kohtupinki, kus teda süüdistati psühhotroopse aine ebaseaduslikus käitlemises. Riigikohus leidis, et seadus, mis võib teha inimesest kurjategija selle eest, et tal on enda tarbeks näidustatud ravimeid rohkem, kui üle piiri tuua tohib, võib riivata inimese põhiseaduslikke õigusi.