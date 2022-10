Kaevandusmuuseumi elektrisüsteem ja allmaarong pole läbinud nõutavat kontrolli

TTJA veebilehelt võib lugeda, et kaevandusmuuseumi maa-aluses osas pole lubatud kasutada elektrisüsteemi, kuna see pole läbinud nõuetekohast auditit − see aegus aastal 2017. Samal põhjusel ei tohiks kasutada allmaarongi, mille audit aegus juba 2014. aastal.