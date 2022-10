KOHTLA-JÄRVE KORRUPTSIOONISKANDAAL ⟩ Kahtlustuse said veel viis linnavolikogu liiget

Pahka ütles Põhjarannikule, et ta ei ole enda teada ühtegi seadusvastast tegu teinud ega näe endal süüd. Samas astus ta täna välja erakonnast Eesti 200, mille üheks liidriks ta Ida-Virumaal oli ja kavatses kandideerida ka riigikogusse.

Lisaks Pahkale said kahtlustuse korruptsioonikuriteos ka Keskerakonna nimekirjast volikogusse valitud koolinoorte loomemaja direktor Anna Rentik, psühholoog Vladimir Evve, lasteaia Pääsuke direktori kohusetäitja Svetlana Kollo ja Zaur Abbassov. Viimane on ka Ida-Viru keskhaigla nõukogu liige.

Kuriteos on kahtlustavad rohkem kui kolmandik linnavolikogu liikmetest.

Eelmisel nädalal sai kuriteokahtluse 11 inimest, kelle seas olid kommunaalettevõtja ja munitsipaalpoliitik Nikolai Ossipenko, volikogu esimees Tiit Lillemets ja aseesimees Maria Merkulova (kes on ka Ida-Viru keskhaigla nõukogu liige), abilinnapead Evelyn Danilov ja Vitali Borodin ning volikogu liikmed Anton Dijev, kes on Ida-Viru keskhaigla nõukogu esimees) ja Deniis Veršinin, kes on ka linnale kuuluva kommunaalettevõtte OSK Grupp tegevjuht.