Toila on valmis Jõhviga ühinemise üle läbi rääkima

Hääletamisel olid vaid kaks volikogu liiget ühinemiskõneluste alustamise vastu, ülejäänud hääletasid poolt. "Tundub, et selles küsimuses on üksmeel nii koalitsioonil kui ka opositsioonil," ütles Toila volikogu esimees Etti Kagarov. Ta lisas, et nüüd hakkab Toila kokku panema kõnelusdelegatsiooni ning rääkima Jõhviga, millal võiks esimene kokkusaamine aset leida. Küsimusele, missugused võiksid olla Toila poolt kõige tundlikumad teemad neil kõnelustel, vastas Kagarov, et küllap see selgub läbirääkimiste käigus.