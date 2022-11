Kohus kuulutas välja Repo pankroti

150 töötajaga AS Repo Vabrikud on aastaid olnud kahjumis ning oktoobri algul esitas ettevõte kohtule pankrotiteate.

Tootmine on praegu seiskunud. 80 protsenti koondatavatest töötajatest on Lüganuse valla elanikud.

Ettevõtte juhataja Karin Kruuda ütles oktoobri algul Põhjarannikule, et ettevõtte viisid pankrotti aina kasvavad elektri ja puidu hinnad olukorras, kus puitplaatide turul on nõudlus ja hinnad langemas.

Ta tõi näiteks, et kui varem moodustasid elekter ja gaas ettevõtte kuludest 15-20 protsenti, siis praegu on see tõusnud üle 30 protsendi. "Võrreldes Kesk-Euroopa ja ka Põhjamaadega on meil erakordselt kõrgeks tõusnud ka puidu hind, mida on vedanud üles nii puidu põletamine elektrijaamades kui ka pelletite tootmine," ütles ta, märkides, et oma toodangu müügiga pole võimalik kasvanud kulutusi katta.