Sotsid tulevad Kohtla-Järve linnajuhtide valimistel välja oma kandidaatidega

Linnajuhtide ametitesse mitu kandidaati

Sotside fraktsiooni aseesimees Jelena Mutonen märkis, et alates 1996. aastast linnavolikogusse kuuluv Odinets on kohaliku omavalitsuse juhtimises kompetentne, tunneb väga hästi linnavolikogu tööd puudutavat seadusandlust, on tasakaalukas ja demokraatlik juht, oskab suhelda ja leida kompromisse. "Need on täpselt need oskused ja omadused, mida meie linn vajab sügavast juhtimiskriisist väljumiseks," lisas ta.