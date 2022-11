Arvo Alleril on koht riigikogus peaaegu taskus

EKRE avaldas esimese erakonnana riigikogu valimiste nii üleriigilise kui ka ringkonna kandidaatide nimekirjad. Jõhvi praegune abivallavanem ja endine maaelu minister on Ida-Virumaa esinumber ja üleriigilises nimekirjas 13. kohal. Et EKRE on erinevate küsitluste põhjal tõusnud Reformierakonna järel populaarsuselt teiseks erakonnaks riigis, ei tohiks riigikogu valimistel tekkida raskusi vähemalt 15-20 koha saamisega riigikogus.

Allerist eespool on valdavalt sellised EKRE tugevad kandidaadid, kes võtavad suure tõenäosusega ringkonnamandaadi ja osa ka isikumandaadi. Alleril on vaja seetõttu valituks osutumiseks saada vähemalt 5 protsenti Ida-Viru ringkonna lihtkvoodist, mis on sõltuvalt valimisaktiivsusest 200 hääle ringis. Et EKRE on Ida-Virumaal Keskerakonna järel üks populaarsemaid erakondi, ei tohiks tal piirkonna esinumbrina sellise arvu häälte kokkusaamisega probleemi olla.