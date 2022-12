Eesti Energia loodab rivist välja langenud Auvere jaama taas tööle saada järgmisel nädalal

Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola selgitas, et rike tekkis elektrijaama tehnoloogilises sõlmes, mis läbis hiljutise aastahoolduse käigus põhjaliku kontrolli ja kus pole varem probleeme olnud. "Remondibrigaadid tegelevad aktiivselt probleemi lahendamisega ning hetkeprognoosi järgi käivitame Auvere elektrijaama järgmisel nädalal," kinnitas ta.

Vainola sõnul töötavad Narva elektrijaamade ülejäänud juhitavad elektritootmisüksused võimsusel ligikaudu 1000 MW. "Kõik plaanilised hooldused on selleks talveks suuremas osas tehtud. Seitsmest elektrijaamast on praegu töös kuus, remondis on vaid Auvere elektrijaam," ütles ta.