Politsei viis vaidluse Vene armee sümboolika üle riigikohtusse

Seda postitust märkas Jõhvi veebipolitseinik Oleg Kornõljev, kes leidis, et tegemist on agressiooni õigustamisega, ning politsei alustas väärteomenetlust, mille tulemusel Galina sai 120 eurot trahvi. Naine sellega ei leppinud ning vaidlustas karistuse kohtus. Ta väitis, et ei teadnud, et tegemist on Vene dessantväelaste kujutamisega, sest sääraseid rõivaid kannavad ka teiste riikide dessantväelased. Samuti ei soovinud ta selle postitusega muud kui õnnitleda neid inimesi, kes 30 aastat tagasi teenisid Nõukogude armees, keda kutsuti sõjaväkke Eesti territooriumilt ja kes praegu elavad Eestis.