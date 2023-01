President Alar Karis Narvas: vabadus algab siin

„Neid esseesid on tore lugeda, kuna kirjutavad vaba maa vabad noored, kirjutavad vabalt ja kammitsuseta. See on ka loomulik, sest nagu ütleb Anna Boikova – nende vabaduse päev saabus nende sündimise päeval,“ ütles riigipea. Ta tsiteeris ka Bogdan Širokovit, kes tahab minna õppima Sisekaitse- või Kaitseväe akadeemiasse, sest tema vanavanaisa teenis sõjaeelse Eesti kaitseväes ja isa oli uues kaitseväes arst ning Karin-Annika Luga, kes kutsub meid üles meeles pidama, et „vabaduse eest tuleb seista, seda tuleb kaitsta ja hinnata“, sest „riik ja selle vabadus on meil kõigil lõppude lõpuks ühine“.

„Mul on hea meel, et noored näevad vabadust läbi inimeseks olemise. Nii tähendab vabadus Jana Švaigerile oskust „mitte lasta end piirangutesse kukkuda, mida enda jaoks oleme ise välja mõelnud“. Ja Sofia Spiridonova seab endale piiri, et vabadus rääkida kõike ei tohi riivata ega solvata kaaskodanike vabadust mõelda teisiti,“ tsiteeris president Karis Narva noori. „Siit on paljudel täiskasvanutel õppida ning kui nad õpivad, on meie avalik sõna- ja mõtteruum palju puhtam, helgem.“ Päris mitu gümnasisti osutas, et vabaduse vastand on hirm. „Kui inimene kardab midagi, ta pole tõesti vaba,“ kirjutas Daniil Ilkevitš.