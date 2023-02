Narva tahab ajaloolise Hahni trepi korda teha

Piirialade arendamisele suunatud toetusprogrammi uue rahajaotusvooru tingimuste kohaselt peaks kogu töö projektidega läbi saama 2023. aasta lõpuks. Narva linna arenduse ja ökonoomika amet leidis, et sobivaim projekt elluviimiseks oleks juba olemasolev Hahni trepi rekonstrueerimise projekt. Nende tööde dokumentatsioon koostati juba 2016. aastal ning vormistati isegi ehitusluba − jäänud on vaid raha leida ja ehitajatelt hea pakkumine saada. Samuti on teada, et trepi all ei ole vaja teha arheoloogilisi uuringuid, mis võiksid töö pausile panna.