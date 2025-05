Uus võimuliit ei kavatse Jõhvi ja Narva vahele neljarealist maanteed ehitada

Jõhvi-Narva maantee neljarealiseks ehitamine on olnud parlamendivalimistel Reformierakonna üks põhilubadusi juba sajandi algusest saati ning hiljem on sellega poliitilist kapitali kogunud ka teised erakonnad. Ehitamiseks on stardivalmis praegu Jõhvist Narva poole kulgev ligikaudu kümnekilomeetrine lõik, mille projekt on valmis ja ehitust oli kavas alustada 2024. aastal, kuid see on jäetud välja riigi teehoiukavast ning nüüd ka koalitsioonileppest.