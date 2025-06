Narva teeb korda osa jõepromenaadi valgustusest

Narva linna veebilehel avaldatud linnamajandusameti teates on kirjas, et üheks peamiseks töövaldkonnaks saab bastioniseinte valgustussüsteemi uuendamine. Algul oli kavas välja vahetada kogu mittetöötav valgustustehnika, ent praeguses etapis jagub raha vaid kõige olulisemate lõikude kordategemiseks. See võimaldab juba sel aastal paigaldada 24 uut prožektorit 41 vajaminevast ning peaks oluliselt parandama promenaadi õhtust atmosfääri ja visuaalset ilmet.