Suure lipu heiskamine Kukruse mäele lükkub jälle edasi

"Kahjuks peame sõna murdma," sõnas Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo küsimuse peale, kas 18 meetri kõrgusesse masti heisatakse lipp juba 4. juuniks, nagu algul plaaniti. Linnapea sõnul selgus pärast ehitajaga konsulteerimist, et olemaolev betoonalus pole piisav, et sellele lipumast kinnitada. "Ehitaja tegi puurimisi ja selgus, et betoonalus peab siiski paksem olema, muidu murdub see koos mastiga," lausus ta.