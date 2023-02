Venemaale kadunud võlgniku korteri saab võtta hoiule ja välja üürida

Püssis Viru 4 asuvas 114 korteriga majas on 8 välismaalastele kuuluvat korterit, mille eest pole aastaid makstud, mistõttu ei saa ühistu teha vajalikke renoveerimistöid.

Viru maakohus ja Tartu ringkonnakohus jõudsid erinevale järeldusele küsimuses, kas Eesti kohus on pädev otsustama Eestis korterit omava Venemaal elava võlgniku omandi üle. Erinevalt maakohtust leidis ringkonnakohus, et on küll.