Kohtla-Järve võib teisipäeva õhtuks saada ametisse linnavalitsuse või ka hoopis uue linnapea

See on Linderi teine katse saada volikogult oma linnavalitsusele toetus. Esimese tema poolt pakutud koosseisu, kuhu kuulusid Iti-Jantra Metsamaa, Aivar Lainjärv ja Evelyn Danilov, lükkas volikogu 30. jaanuaril tagasi.

Linderi linnapeakandidaadiks esitanud valimisliidu Restart Kohtla-Järve liige Mare Roosileht ütles, et kokkuleppeid volikogu teiste jõududega linnavalitsuse ametisse kinnitamiseks ei ole, kuid ta usub, et linnavalitsus saab siiski täna ametisse kinnitatud. "Või, kui see täna ei õnnestu, siis saab ta võimaluse esitatada linnavalitsuse ka kolmandat korda," ütles Roosileht öeldes, et kui Linderi pakutud abilinnapeakandidaadid enamikule volikogu liikmetest ei sobi, siis võiksid nad ka ise ettepanekuid teha.