Politsei pidas kinni Lätist maakonda uimasteid smugeldanud jõugu

Läbiotsimise käigus leiti nende valdusest ligi 120 grammi väga kanget narkootikumi karfentanüüli. Esialgsetel andmetel toodi aine sisse Lätist. Kinnipidamise käigus leidis politsei kahtlustatavatelt 3000 eurot sularaha, mille puhul on alust arvata, et tegemist on kuritegelikul teel teenitud rahaga.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rainet Juuse sõnul on politsei prioriteet ära hoida ohtlike ainete jõudmine tänavale. "Kui esialgu võib tavainimesele tunduda, et 120 grammi ainet on vähe, siis tegelikult oleks sellest piisanud narkojoobe tekitamiseks ligi 50 000 inimesele. Eelmisel aastal hakkasid Eestis taas rohkem levima väga kanged sünteetilised narkootikumid, mida tuuakse sisse peamiselt lähiriikidest. Nende ainete kangusele viitab ka see, et eelmisel aastal tõusis hüppeliselt narkosurmade arv," selgitas büroo juht.

Viru maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja 53aastane naine ning 51-, 45- ja 39aastane mees võeti pärast kinnipidamist vahi alla, üks mees jäi toona vabadusse. Tänaseks on Viru maakohus väljastanud vahistamismääruse ka neljanda mehe vahi alla võtmiseks.