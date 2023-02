Narva soojus võib tulevikus tulla sügavalt maapõuest

Kavas on rakendada Kanada ettevõttele Eavor Technologies Inc. kuuluvat Eavor-Loopi patenditud tehnoloogiat, mida esindab Eestis ja teistes Balti riikides OÜ Geothermal Baltic. See tehnoloogia võimaldab kasutada energia tootmiseks kilomeetrite sügavusele kivimitesse salvestunud soojust, mis juhitakse läbi suletud süsteemi tarbijani.