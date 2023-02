VIDEO JA PILDIGALERII ⟩ Kohtla-Järve koolid tähistasid Eesti sünnipäeva rongkäiguga läbi linna

"Võime öelda, et koolide ühised väliaktused Kohtla-Järvel on muutunud juba traditsiooniks. Võime kindlad olla, et noorte kodanikuteadlikkus ja isamaa tähenduslikkus jõuab järjest suurema hulga noorteni," ütles Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur.

Tema sõnul on see eriti tähtis praeguses ebastabiilses rahvusvahelises olukorras, kui meie lähedal toimub agressorriigi Venemaa peetav ülekohtune sõda Ukraina vastu. "Ka meie kooliperes on Ukraina õpilasi ning ühtsustunde näitamine ja kasvatamine on erakordselt tähtis."