Uue õlitehase ehituselt tuvastati 44 ebaseaduslikult töötavat välismaalast

Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juhi Eerik Purgeli sõnul on jätkuvalt probleeme välismaalaste töötamisega Eestis, kuna dokumentatsioon ei ole korras. „Töötamisega seonduvat ei tohi võtta kui tülikat bürokraatiat, sest see on vajalik nii töötajate, tööandja kui ka töö tellija õiguste kaitseks. Tihti teevad ehitustöid alltöövõtjad, kes kasutavad nö renditööjõufirmasid ja siia lähetatud tööjõudu. On oluline, et võõrtööjõul oleksid sotsiaalsed garantiid, nende töö saaks õiglaselt tasustatud ja riigile laekuksid maksud. Ka hankija huvides on, et tema ehitusobjektil töötavad inimesed oleksid korrektselt tööle vormistatud,“ rääkis Purgel.