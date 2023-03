Riigikohus leidis, et Jõhvi naine toetas Venemaa kuriteguseid Ukrainas

Politsei karistas Galina Kisseljovat 120-eurose trahviga selle eest, et ta avaldas mullu 2. augustil Facebookis Jõhvi ja Kohtla-Järve elanike grupis õnnitluse Venemaal ametlikult tähistatava dessantvägede päeva puhul. Postitusele lisatud liikuv pilt kujutas Nõukogude armee dessantvägede lippu ja Venemaa Föderatsiooni dessantvägede sümboolikat kandvaid sõdureid. "Palju õnne kõigile, kes on teeninud. Ainult ärge supelge purskkaevus," kirjutas Kisseljova pildi juurde.

Maakohus tühistas karistuse

Seda postitust märkas politsei, kes leidis, et tegemist on agressiooni õigustamisega, ning alustas väärteomenetlust ja Kisseljova sai trahvi. Naine sellega ei leppinud ning vaidlustas karistuse kohtus. Ta väitis, et ei teadnud, et tegemist on Vene dessantväelaste kujutamisega, sest sääraseid rõivaid kannavad ka teiste riikide dessantväelased. Samuti ei soovinud ta selle postitusega muud kui õnnitleda neid inimesi, kes 30 aastat tagasi teenisid Nõukogude armees, keda kutsuti sõjaväkke Eesti territooriumilt ja kes praegu elavad Eestis.

Maakohus leidis, et jutt, nagu poleks naine aru saanud, et tegemist on just Vene dessantväelasi ja nende lippu kujutava pildiga, pole usutav. Küll aga seadis kohtunik Deniss Minzatov kahtluse alla selle, kas see postitus, mida naine jagas, on tõlgendatav Ukraina-vastase agressiooni toetamise või õigustamisena.