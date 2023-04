Narvas lõppesid raekoja ja selle platsi uuendustööd

Sisekujunduslikult on hoone jagatud kaheks osaks: põhjapoolseks ehk ajalooliseks osaks ning lõunapoolseks ehk nüüdisaegseks osaks. Hoone põhjapoolses osas on maksimaalselt taastatud hoone ajalooline planeering, ruumide sisekujundus on projekteeritud esinduslikuna, ajaloolise miljööga. Lõunapoolses osas on säilitatud 1960. aastate restaureerimistööde käigus tekkinud koridorisüsteem.