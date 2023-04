Kristiina Raidvere on oma peres kuuendat põlve õpetaja ja on võtnud vaheaasta, et mõelda, mida ta tahab edasi teha.

"Õpetamine on mul geenides, aga eelmisel aastal tekkis natukene väsimus," rääkis kogenud kehalise kasvatuse õpetaja. "Olin saanud õpetada gümnaasiumis, poisse, liitklassides, erivajadustega lapsi... Tundsin, et see on nii selge ja mul ei ole enam üldse huvitav."