Kolm aastat ära jäänud roheliste rattaretk jõuab lõpuks Narva

"Kartused, et äkki on vahepeal retkel osalemise komme ära kadunud, ei pea paika: registreerimine käib hoolega. Enne esimest piletihinna tõusu tuli juba ligemale 1200 inimest ja nüüd tilgub kogu aeg juurde. Arvestame, et vähemalt poolteist tuhat osalejat tuleb kindlasti," ütles üks rattaretke korraldajatest Peep Veedla.