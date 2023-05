Praegu kõigub ruumi hind sõltuvalt puuliigist ja mõneti ka müüjast 70−85 euro vahel. Segapuu on odavam, valge lepp kallim ja must lepp veel kallim. Kasest ei maksa rääkidagi, selle hind on alati kõrgem olnud ja praegu jääb 90−100 euro kanti. Kaske eriti ei tellita ka.