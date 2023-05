Järve Biopuhastuse tootmisdirektori Andra Villersi sõnul sai nende ettevõte 11. mail kahe ülikooli teadlastelt kinnituse, et tegemist on inimesele ohutute ussidega.

Tallinna tehnikaülikooli Tartu kolledži nõunik, emeriitprofessor Mari Ivask ja Tartu ülikooli bioloogiadoktor Tarmo Timm tegid kindlaks, et tegemist on väheharjasussidega (alamklass Oligochaeta, sugukond valgeliimuklased Enchytraeidae), keda leidub palju mullas, aga vahel ka vees. Enhütreiidid on Eestis laialt levinud väheharjasusside rühm, seni on neid kindlaks tehtud umbes 50 liiki.