Sillamäe ja Kotka laevaühenduse taastamise vastu on huvi lahe mõlemal kaldal

Mai alguses toimunud Narva-Jõesuu ärikonverentsil rääkis HaminaKotka sadama turundusjuht Petra Kuitunen, et ka Soomes on olemas huvi Sillamäe ja Kotka laevaühenduse taastamise vastu. Kuid esmajärjekorras on vaja hinnata selle laevaliini tasuvust ja efektiivsust, kaubaveo mahtude potentsiaali ja leida seejärel laevakompanii. "Kui sulgub üks uks, siis avanevad teised," märkis ta, viidates sellele, et Venemaa Ukrainale kallaletungimise tõttu on Soome ja Venemaa vaheline turism kõvasti vähenenud ja seda võiks osaliselt asendada selle laevaliini taasavamine.