Narva-Jõesuu tuletorni avamine külastajatele venib

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin ütles Põhjarannikule, et tuletorni kinnistu üleandmine omavalitsusele on praktikas veninud ettearvamatult pikaks. Seni on linnale üle antud vaid majaka juurde viiv tee, ülejäänud territooriumiga aga liiguvad asjad aeglaselt, vaatamata sellele, et põhimõtteline otsus tehti juba eelmise aasta alguses.