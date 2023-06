Narva lähedale on kavas rajada lennuväljaga äripark

Teine oluline tegevus projektis on projektimeeskonna esindajate õppevisiit Kagu-Soome. Selle reisi eesmärk on uurida Soome kogemusi väikelennuväljade arendamisel ja toimimisel. Projekti "Narva-Olgina Air Gateway" projektijuhi Vadim Orlovi sõnul pole saladus, et väikelennukite ja regionaallennuväljade arendamises on Soome Eestist ees ja meil on, mida põhjanaabritelt õppida.