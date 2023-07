Festivalil "Station Narva" esineb Briti elektroonilise muusika legend James Lavelle

DJna on Lavelle olnud üks Londoni klubide pulsi määrajaid ning esinenud ühe esimese lääne plaadikeerutajana Hiinas ja Ida-Euroopas. Ta on loonud heliribasid nii Danny Boyle'i antoloogiasarjale "Trust" kui ka varalahkunud moegeeniuse Virgil Ablohi viimaseks jäänud Pariisi moenädala sõule "Off-White".

Ta on kureerinud nii 2014. aasta Meltdowni festivali kui ka kunstinäituste sarja "Daydreaming With...", sealhulgas Stanley Kubrickule pühendatud paljukiidetud näitust Somerset House'is 2016. aastal. 2017. aastal nägi üle seitsme aasta ilmavalgust UNKLE'i täispikk album nimega "The Road: Part 1". Lavelle'i mitmekülgsest karjäärist ja kunstnikukreedost annab köitva ülevaate Matthew Jonesi kahetunnine dokumentaalfilm "The Man from Mo' Wax" (2018).