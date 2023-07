Üheksa aastat tagasi avatud Narva-Jõesuu rannapromenaad on praeguseks kohati üsna nukras seisus: sealsed laudteed on katki ning neist turritavad välja kruvid ja laastud, vigastades randa tulijate jalgu. Linnapea sõnutsi on põhjuseks projekteerimisvead, aga paljuski ka inimeste endi kehv käitumiskultuur.