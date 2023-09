Aasta õpetaja konkursile valiti Ida-Virumaalt kaks nominenti

Karmen Tõnnisson on aasta klassiõpetaja üks kolmest nominendist. Kolleegide sõnul on ta suurepärane õpetaja, kelle õpilased tunnevad end turvaliselt ja toetatuna ning jätkavad põhikooli vanemas astmes rõõmsate ja õpihimulistena. Suurepärase õpetajatöö tunnistuseks on lastevanemate erakordne toetus temale ning soov, et Karmen oleks nende laste õpetaja.

Karmen Tõnnisson tõdes, et tagasihoidliku inimesena püüab ta aasta õpetaja konkursi tähelepanuga hakkama saada. "Tegelikult meeldib mulle ainult laste tähelepanu ja ikka küsin, miks just mina − koolimajad on ju täis suurepäraseid õpetajaid. Aga selle eest olen tänulik, et märgatakse ka tagasihoidlikke igapäevatöö tegijaid," ütles ta.

Latti ei saa alla lasta

Karmen Tõnnisson on noorte õpetajate mentor − alati toetav, sooja ja sõbraliku suhtumisega. "Olen 35 aastat õpetaja olnud, aga minu sees ei ole midagi muutunud − lähen ikka kooli nagu noor õpetaja. Kui sinu ees on energilised ja säravad lapsed, ei saa latti alla lasta ning pead vormis olema," kinnitas ta.

Aasta hariduse sõbra nominent on Ida-Viru haridusklaster Hariduskopter, mille lõid kohalikud omavalitsused ja haridusasutused 2020. aastal, et ühiselt arendada ja koordineerida maakonna haridusvaldkonda. Ühiselt käib töö selle nimel, et saada Ida-Virumaale väljastpoolt maakonda õppijaid ja haridustöötajaid, parandada hariduse kvaliteeti ning siduda eri haridusvaldkondi ja -astmeid.

Riiklik hariduspreemiate komisjon, kuhu kuulusid haridusega seotud organisatsioonide esindajad, valis välja nominendid 12 kategoorias. Kõikide kategooriate laureaadid kuulutatakse välja laupäeval, 7. oktoobril Vanemuise kontserdimajas aasta õpetaja galal, millest näeb otseülekannet Eesti Televisioonis.

Karjääritee teistele eeskujuks

"Aasta õpetaja konkursile laekunud kandidaatide seas oli väga palju neid, kelle karjääritee on teistele eeskujuks − nad on kasvanud tippspetsialistiks, panustanud oma valdkonna arengusse üleriigiliselt, koolitanud ja toetanud kolleegide arengut ning on asendamatud meeskonnaliikmed," ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

"Tunneme rõõmu ja tuge moodsatest tehnoloogiatest, kuid õpetajat kui hoolivat ja usaldusväärset intellektuaali ei saa kunagi asendada," lisas minister.